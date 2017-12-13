СК начал военное расследование по факту пыток ФСБ Петербурга "анархиста" Филинкова

В Петербурге на законность рассмотрят действия сотрудников ФСБ по отношению к задержанному Филимонову.

В Следственном комитете проводят доследственную проверку в отношении ведомства ФСБ по Петербургу. Сотрудники организации обвиняются в применении пыток к задержанному. По полученным данным, на теле подозреваемого в анархизме обнаружены следы-ожоги от электрошокера. Напомним, что в настоящее время Виталий Филинков находится под арестом.

Сведения о насилии подтвердил адвокат Виталий Черкасов. Он рассказал об информации, которую передал ему клиент. По его словам, в следственный изолятор на Шпалерной приходили сотрудники спецслужбы. Чтобы добиться от Филинкова сотрудничества, они издевались над ним, используя электрошокер. Такие же обвинения выдвинул свидетель по делу Игорь Капустин. Днем 21 февраля представитель СК Павел Сучков уведомил УФСБ по региону о начале расследования по данному вопросу.

Напомним, что петербуржца Филинкова подозревают в участии в террористической организации. В его отношении заведено уголовное дело по статьям за насильственный захват власти и вооруженный мятеж. В конце января мужчину поймали в аэропорту Пулково. В Дзежинском суде вырбали меру пресечения свободы до проведения слушания по делу.

