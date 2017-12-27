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В Петербурге анархиста арестовали по подозрению в терроризме
Вчера, 17:08
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nadiputintseva
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В Петербурге анархиста арестовали по подозрению в терроризме

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Уголовное дело было возбуждено по ходатайству ФСБ.

 25 января в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга приняли решение арестовать местного жителя, которого подозревают в участии в террористическом сообществе.

В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что Виктора Филинкова заключили под стражу сроком на 2 месяца для дальнейшего расследования дела.

Известно, что уголовное дело было возбуждено по ходатайству службы УФСБ РФ по Петербургу и области.  По версии следствия, задержанный, вместе с единомышленниками, разделяющими анархистскую идеологию, приняли участие в террористическом обществе.

Приняли участие  в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.
Филинков признал имеющиеся в отношении него подозрения.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

 

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Теги: новости спб , происшествия , суд , терроризм , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия Терроризм

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