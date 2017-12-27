В Петербурге анархиста арестовали по подозрению в терроризме

Уголовное дело было возбуждено по ходатайству ФСБ.

25 января в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга приняли решение арестовать местного жителя, которого подозревают в участии в террористическом сообществе.

В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что Виктора Филинкова заключили под стражу сроком на 2 месяца для дальнейшего расследования дела.

Известно, что уголовное дело было возбуждено по ходатайству службы УФСБ РФ по Петербургу и области. По версии следствия, задержанный, вместе с единомышленниками, разделяющими анархистскую идеологию, приняли участие в террористическом обществе.