В Петербурге строят судебный квартал

В Петроградском районе возобновились работы на месте будущего комплекса административных зданий.

В Петроградском районе Петербурга возобновили строительство судебного квартала. Об этом сообщает "Форпост".

Квартал расположился на участке между Малой Невой и проспекте Добролюбова. На строительной площадке уже трудятся рабочие и орудует техника.

Стоит отметить, что судебный квартал является федеральным проектом в состав которого, кроме здания Верховного суда РФ, должны войти постройки Судебного департамента, а также жилой комплекс и дворец танцев Бориса Эйфмана. Стройплощадка была организована еще в в марте 2018 года, однако активные работы начали производить только сейчас.