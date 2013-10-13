Около гостиницы "Охтинская" все же планируется квартал для судей

При этом в проекте планировки территории это пока никак не отображено.

Депутат Марина Шишкина уточнила у вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, будет ли около гостиницы "Охтинская" строительство жилья для Верховных судей. Как оказалось, по документам строительство не закреплено, но планируется.

Накануне появилась информация, что оснований для появления парка на участке Свердловской набережной нет. Кроме того, не говорилось и о строительстве жилого квартала. Согласно постановлению правительства города, на месте собирались построить многофункциональный театрально-концертный зал и музей современного искусства.

Специально дополнительно пообщалась с вице-губернатором Николаем Линченко на эту тему. С его слов, в соответствии с контрактом, жильё на этой территории должно появиться. Это лишь вопрос времени. Марина Шишкина.

Для того, чтобы построить квартал для судей, нужно будет изменить изменения в проект планировки территории. Он был утвержден городским правительством еще в 2009 году.

Фото: ВКонтакте / Большая Охта для жителей