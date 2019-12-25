Смольный решил вернуться к идее строительства многофункционального культурного центра у гостиницы "Охтинская"

Создания парка на участке не предусматривается, сказал вице-губернатор Николай Линченко.

Около гостиницы "Охтинская" на Свердловской набережной планируется размещение многофункционального театрально-концертного зала и музея современного искусства. Такой ответ на запрос к вице-губернатору Николаю Линченко получила депутат Марина Шишкина.

На территории некоторое время планировали строительство жилья для Верховных судей. Местные жители хотели бы видеть на участке парк. Как оказалось, ни то, ни другое предложение не будет реализовано.

Основания для размещения парка у гостиницы "Охтинская" отсутствуют, судейский квартал там не проектируется. рассказала Шишкина.

Правительство Петербурга уже утвердило документацию, и не собирается вносить туда изменения. Таким образом, власти решили вернуться к первоначальной идее строительства культурного учреждения.

Как стало известно в начале этого года, судебный квартал расположится на территории Тучкова буяна.

Фото: Piter.tv