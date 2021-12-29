Песков рассказал о том, что должно быть на месте Тучкова буяна

В проекте стал фигурировать судебный квартал, который должен был расположиться на Охте.

В Петроградском районе может появиться и судебный квартал, и арт-парк "Тучков буян". Об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что парка не будет.

Насколько мне известно, там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет. В случае реализации, а мы надеемся, что этот проект будет реализован, нет никаких сомнений, что горожане получат прекрасный современный парк. Дмитрий Песков.

Участок находится напротив набережной Макарова, недалеко от метро "Спортивная" и ограничен набережной Малой Невы, Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Проект концепции разрабатывала архитектурное бюро "Студия 44", но, похоже, парк ожидает иное благоустройство.

Фото: park-spb.ru