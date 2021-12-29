  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Песков рассказал о том, что должно быть на месте Тучкова буяна
Сегодня, 15:11
113
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Песков рассказал о том, что должно быть на месте Тучкова буяна

0 0

В проекте стал фигурировать судебный квартал, который должен был расположиться на Охте.

В Петроградском районе может появиться и судебный квартал, и арт-парк "Тучков буян". Об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что парка не будет. 

Насколько мне известно, там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет. В случае реализации, а мы надеемся, что этот проект будет реализован, нет никаких сомнений, что горожане получат прекрасный современный парк.

Дмитрий Песков.

Участок находится напротив набережной Макарова, недалеко от метро "Спортивная" и ограничен набережной Малой Невы, Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Проект концепции разрабатывала архитектурное бюро "Студия 44", но, похоже, парк ожидает иное благоустройство. 

Фото: park-spb.ru

Теги: парк, судебный квартал, тучков буян
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии