В Петербурге определились с ландшафтно-архитектурной концепцией парка Тучков буян

На участие в конкурсе подали 229 заявок.

Сегодня, 18 сентября, стал известен победитель конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции арт-парка Тучков буян. Им стал проект "Студия 44" из Петербурга и "West 8" из Роттердама, передает корреспондент Piter.TV. Проект предполагает создание набережной, оранжереи и пещеры.

Жюри предстояло выбрать победителя из 229 заявок, конкурс были международный. При выборе также учитывались пожелания горожан.

Выбранный проект носит название "Романтика под парусами". Участок планируют разнообразить при помощи ландшафта. Парк будет рассчитан на все времена года. В Петербурге появится еще одна оранжерея, перед которой будет центральная площадь. На набережной расположится плавучая сцена, на которой летом смогут выступать артисты балета.

Посетители смогут как уединиться в лесной тени, так и расположиться с горожанами на лужайке, а в зимнее время посетить каток. Созданный грот будет напоминать геологию Карелии.

Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев отметил, что конкурс проводился уже в четвертый раз. В первый раз ― на создание жилого квартала, во второй раз ― на театр балета Борис Эйфмана, а затем ― здание Верховного суда.

По экспертным данным "Strelka KB", реализация проекта обойдется в 5-6 млрд рублей.

Поведение итогов конкурса приходилось несколько раз переносить из-за пандемии коронавируса.

Напомним, парк появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом.

Фото: скрин из трансляции Strelka KB / YouTube