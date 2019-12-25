Стоимость благоустройства Тучкова буяна в Петербурге увеличилась до 1,3 млрд рублей

На территории будущего Судебного квартала выделят 1,3 млрд рублей на озеленение

ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управделами президента РФ заключило контракт на благоустройство территории Тучкова буяна в Петербурге стоимостью 1,387 млрд руб. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.

В Санкт-Петербурге подписан новый контракт на благоустройство территории Тучкова буяна, где планируется строительство Судебного квартала. Стоимость договора составила 1,387 млрд руб, что значительно превышает сумму предыдущего контракта.

Документ был заключен на этой неделе. В техзадании уточняется, что работы затронут участок вдоль проспекта Добролюбова и Малой Невы. В рамках проекта предусмотрено озеленение и благоустройство прилегающих территорий.

Контракт рассчитан до конца 2028 года. Ранее действующее соглашение предусматривало расходы на благоустройство в объеме 380 млн руб, однако в него не входили работы по озеленению. На территории планируется строительство зданий Верховного суда, Судебного департамента, жилого комплекса для судей на 600 квартир, а также Дворца танца Бориса Эйфмана.

