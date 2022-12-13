До 2026 года продлили контракт на строительство Судебного квартала

Предыдущие соглашение подписали перед Новым годом.

В Петербурге перенесли сдачу Судебного квартала еще на год. Соглашение сторон подписали 7 февраля. В документе указали, что строительство на проспекте Добролюбова продлится до 31 декабря 2026 года.

Предыдущие соглашение подписали перед Новым годом. Тогда стороны условились на 2025-м году. Но нынешнее соглашение стало 31-м – изначально открытие комплекса должно было состояться к концу текущего года.

Контракт на строительство Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана подписали в 2016 году. Сделали это без проведения конкурсных процедур. Управление делами президента планировало выделить на проект 41 млрд рублей, но сейчас сумма контракта составляет 35,7 млрд рублей.

Ранее участок набережной около Тучкова буяна отремонтируют. Подрядчик отремонтирует ограждения, восстановит облицовку и проведет другие работы.

Фото: Piter.tv