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Участок набережной около Тучкова буяна отремонтируют
Сегодня, 10:31
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Участок набережной около Тучкова буяна отремонтируют

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Подрядчик отремонтирует ограждения, восстановит облицовку и проведет другие работы.

"Мостотрест" нашел подрядчика, который отремонтирует участок набережной Малой Невы напротив пеньковых складов Тучкова буяна. Работы проведет ООО "ПромДорСтрой".

Ремонт затронет участок протяженностью 379 метров. Организации нужно будет восстановить грунтонепроницаемость стенки, устроить дренаж, отремонтировать ограждения, восстановить утраченные рымы и кольца. Кроме того, предстоит очистить и восстановить облицовку стенки и спуска набережной. 

Ожидается, что работы начнутся в сентябре 2022 года и продлятся до августа 2023. Стоимость составит 167 млн рублей. 

Остальную часть набережной у Тучкова буяна напротив Биржевого моста отремонтируют в рамках создания парка.

Напомним, на территории Тучкова буяна планировала сделать огромный арт-парк. Позже стало известно, что на участке также появится судебный квартал и Дом Танца Бориса Эйфмана. Их строительство уже идет, а благоустройство пока не началось. 

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Фото: Мостотрест

Теги: набережная, ремонт, тучков буян
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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