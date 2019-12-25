Неизвестный заминировал суды и больницы из-за биткоинов

Некоторым судам пришлось эвакуировать своих сотрудников.

Сегодня в петербургские суды и больницы вновь поступили сообщения о заминировании. Неизвестный заявил, что сообщения будут приходить до тех пор, пока некий "Константин Малофеев" не вернут 120 биткоинов, которые были украдены с биржи WEX. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Жертвами "минера" стали более 20 больниц, а также роддомы и суды. Сотрудникам Ленинского, Петроградского и Василеостровского суда пришлось покинуть здание.

Зимой мужчина "заминировал" суд в Петербурге, потому что впал в депрессию.

Фото: Piter.TV