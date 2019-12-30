Мужчина "заминировал" суд в Петербурге, потому что впал в депрессию

Инцидент произошел 17 января.

Житель Белгородской области Виктор Николаев позвонил в службу "112" и сообщил о бомбе в Конституционном суде после просмотра обращения президента к Федеральному собранию, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Виктор Николаев признался в содеянном, но не раскаялся. Он попросил подписку о невыезде и заявил, что, оказавшись в СИЗО, перестанет разговаривать. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу гражданина до 16 марта.

Мужчина пояснил, что впал в депрессию от сложившейся в стране обстановки и решил таким образом привлечь внимание общественности. Под "бомбой" неудавшийся террорист подразумевал деятельность суда за последние десятилетия.

Он также рассказал, что прогуливался по Сенатской площади, вспоминал Николая I и декабристов, затем вошел в приемную Конституционного суда, чтобы проконсультироваться на предмет соблюдения конституционных прав и свобод гражданина в России. В приемной мужчине выдали брошюру, чтобы конкретизировать цель обращения. Тогда и возникла идея о минировании.

Виктор Николаев поделился, что хочет устроиться на работу и зарегистрироваться в "Ночлежке", так как является лицом без определенного места жительства.

Ранее мы сообщали, что мужчина, "заминировавший" Конституционный суд Петербурга, стал фигурантом уголовного дела.

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга".