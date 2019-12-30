Мужчина, "заминировавший" Конституционный суд Петербурга, стал фигурантом уголовного дела

В минувшую пятницу, 17 января, Конституционный суд Петербурга получил сообщение о заложенной бомбе в здании. Звонок поступил с неизвестного мобильного номера. Подробности инцидента сообщил собственный источник "Невских новостей" в правоохранительных органах.
Как оказалось, телефон принадлежит жителю Белгородской области.
Помещения осмотрели, взрывчатые предметы и опасные вещества не были обнаружены.
Злоумышленник задержан. По факту преступления возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали полицейского за телефонный терроризм.
Фото: Pixabay
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