Мужчина, "заминировавший" Конституционный суд Петербурга, стал фигурантом уголовного дела

В помещениях взрывчатки не нашли.

В минувшую пятницу, 17 января, Конституционный суд Петербурга получил сообщение о заложенной бомбе в здании. Звонок поступил с неизвестного мобильного номера. Подробности инцидента сообщил собственный источник "Невских новостей" в правоохранительных органах.

Как оказалось, телефон принадлежит жителю Белгородской области.

Помещения осмотрели, взрывчатые предметы и опасные вещества не были обнаружены.

Злоумышленник задержан. По факту преступления возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали полицейского за телефонный терроризм.

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