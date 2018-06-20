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В Петербурге задержали полицейского за телефонный терроризм
Сегодня, 12:31
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Alena_Zinovieva

В Петербурге задержали полицейского за телефонный терроризм

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Мужчина сообщил о бомбе в жилом доме в Шушарах.

Накануне полицейские Петербурга задержали своего коллегу, которого подозревают в телефонном терроризме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Звонок в правоохранительные органы поступил 3 апреля. Незнакомец заявил, что в жилом доме в Шушарах заложена бомба. Проверка не выявила каких-либо опасных веществ в здании.

Позже стражи порядка смогли установить личность звонившего. Им оказался сотрудник полиции. Материалы дела переданы в следственный комитет, ведется служебная проверка. Если вина задержанного будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел.

Ранее мы писали, что лжетеррористы испортили петербуржцам пятницу.

Фото: pixabay.com

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Теги: ложное сообщение о бомбе, минирование, телефонный терроризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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