В Петербурге задержали полицейского за телефонный терроризм

Мужчина сообщил о бомбе в жилом доме в Шушарах.

Накануне полицейские Петербурга задержали своего коллегу, которого подозревают в телефонном терроризме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Звонок в правоохранительные органы поступил 3 апреля. Незнакомец заявил, что в жилом доме в Шушарах заложена бомба. Проверка не выявила каких-либо опасных веществ в здании.

Позже стражи порядка смогли установить личность звонившего. Им оказался сотрудник полиции. Материалы дела переданы в следственный комитет, ведется служебная проверка. Если вина задержанного будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел.

Ранее мы писали, что лжетеррористы испортили петербуржцам пятницу.

Фото: pixabay.com