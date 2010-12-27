"Держитесь, хорошего вам настроения": лжетеррористы испортили петербуржцам пятницу

Пришлось эвакуировать 17,5 тысяч человек.

В Петербурге из-за лжеминеров пришлось эвакуировать 17,5 тысяч человек. 22 марта было проверено около тридцати объектов. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", электронные письма с угрозами взрыва поступали с полудня до половины второго дня. Послание получили 24 адресата. Лжеминеры в письме указали, что бомба активировалась с момента открытия письма, и эвакуировать людей не нужно. Также злоумышленники вспомнили фразу Дмитрия Медведева: " Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья".

Всего было осмотрено 27 объектов: 23 учебных заведения, торговый центр, Эрмитаж, Морской порт, проспект. С 24-х объектов эвакуировали 17 494 человека, с 3-х объектов эвакуация не проводилась. В операции участвовало почти сто сотрудников МВД.

Подозрительных предметов найдено не было.