В Южно-Сахалинске неадекватная женщина дважды за утро грозилась устроить взрыв

Неадекватную женщину задержали и отправили к психиатрам.

Сегодня утром, 18 ноября, в Южно-Сахалинске неадекватная женщина угрожала взорвать остановку и гостиницу.

Дежурные службы города в Южно-Сахалинске дважды за утро были подняты по "тревожной кнопке". Сначала об угрозе взрыва сообщили с остановки общественного транспорта, а затем из отеля "Белка".

Женщина в неадекватном состоянии бросила сумку на остановке с криком "сейчас взорвется" и скрылась. Затем тревожный сигнал поступил из гостинцы, где эта же женщина нецензурно выражалась, приставала к постояльцам, а затем грозилась все взорвать.

Женщину забрали в полицию. При задержании она активно сопротивлялась и ругалась. В полицейский автомобиль ее занесли на руках. Из полиции женщину отправили к психиатрам.

Сегодня ранее: В Иркутске погиб водитель, провалившись под лед на машине.

Видео: ЧП Южно-Сахлинск