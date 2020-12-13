Лжетеррористы пытались "заминировать" метро и ЦПКИО

В полицию поступили сообщения о предполагаемых бомбах.

В воскресенье, 2 мая, в полицию поступило два сообщения о лжеминировании двух объектов в Петербурге, сообщил источник в правоохранительных органах.

В пять часов утра в службу спасения "112" поступило сообщение от неизвестного, который звонил с номера 70-летней горожанки, что у ЦПКИО двое мужчин закладывали взрывчатку колбы (точный адрес сообщен не был, но дан ориентир "где старый единственный мост от Приморского района на Крестовский остров, где колонны"). На место прибыли специалисты и ничего не нашли. Обошлось без эвакуаций.

Около одиннадцати часов утра раздался еще один звонок, также через "112", что друг заявительницы не славянской внешности хочет заминировать метро. Женщина попросила проверить все станции. Специалисты закончили осмотр 72 станций к часу дня и тоже ничего не нашли. На этот раз тоже никого не эвакуировали.

Ранее мы писали, что в Петербурге более сотни продуктовых магазинов проверили на наличие взрывчатки.

Фото: Piter.TV