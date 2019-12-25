  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суды Петербурга "заминировали" и потребовали 100 млн долларов
Сегодня, 19:31
121
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Суды Петербурга "заминировали" и потребовали 100 млн долларов

0 0

Письма с угрозами о скором взрыве поступили на электронные почты судов.

Здания районных судов Петербурга "заминировали". Об этом в понедельник, 28 марта, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Письма с угрозами о скором взрыве поступили на электронные почты судов. Требования в них указаны совершенно разные. Так, от Невского суда требуют 100 миллионов долларов, а Приморскому и Сестрорецкому судам "Партизаны Руси", высказывая свою позицию по поводу специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, рекомендуют писать заявление по собственному желанию.

Ранее мы сообщали, что в Кронштадте от имени восьмиклассника "заминировали" школу. К этому мог привести спор в Сети.

Фото: Piter.tv

Теги: заминировали, лже, суды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии