Суды Петербурга "заминировали" и потребовали 100 млн долларов

Письма с угрозами о скором взрыве поступили на электронные почты судов.

Здания районных судов Петербурга "заминировали". Об этом в понедельник, 28 марта, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Письма с угрозами о скором взрыве поступили на электронные почты судов. Требования в них указаны совершенно разные. Так, от Невского суда требуют 100 миллионов долларов, а Приморскому и Сестрорецкому судам "Партизаны Руси", высказывая свою позицию по поводу специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, рекомендуют писать заявление по собственному желанию.

Ранее мы сообщали, что в Кронштадте от имени восьмиклассника "заминировали" школу. К этому мог привести спор в Сети.

Фото: Piter.tv