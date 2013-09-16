В Кронштадте от имени восьмиклассника "заминировали" школу

К этому мог привести спор в Сети.

В Кронштадте к "минированию" школы мог привести спор в социальных сетях. Дело в том, что сообщение было отправлено от имени ученика. Об этом сообщает "Фонтанка".

Так, 11 марта, специалисту Музея истории Кронштадта во ,"ВКонтакте" пришло сообщение о том, что 662-я школа заминирована. Письмо было отправлено со страницы школьника. Анонимы потребовали 50 тыс. евро, в противном случае, сообщили они, будет запущено взрывное устройство.

В результате сотрудники музея обратились в полицию. Страничка была заблокирована. Оказалось, что ранее она принадлежала восьмикласснику. Школьник рассказал сотрудникам полиции, что в комментариях не поладил с другими пользователями. Они, в свою очередь, пообещали рассылать от его имени сообщении о минировании зданий. По словам подростка, к анонимным сообщениям он не причастен.

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