Петербургский фигурист Алиев не выступит на Кубке Первого канала

Причина не называется.

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев снялся с участия в Кубке Первого канала. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на тренера фигуриста Евгения Рукавицына.

Он сказал, что фигурист тренировки продолжает, в шоу участвует, а в скором времени начнется постановка новых программ. Однако не сообщается причина, по которой фигурист снялся с участия в Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.

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