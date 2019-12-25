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Петербургский фигурист Алиев не выступит на Кубке Первого канала
Сегодня, 12:50
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Петербургский фигурист Алиев не выступит на Кубке Первого канала

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Причина не называется.

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев снялся с участия в Кубке Первого канала. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на тренера фигуриста Евгения Рукавицына.

Он сказал, что фигурист тренировки продолжает, в шоу участвует, а в скором времени начнется постановка новых программ. Однако не сообщается причина, по которой фигурист снялся с участия в Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы заметили в центре города автопробег в поддержку российских военных. 

Фото: pixabay

Теги: кубок первого канала по фигурному катанию, фигурист дмитрий алиев, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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