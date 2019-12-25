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Петербуржцы заметили в центре города автопробег в поддержку российских военнослужащих
Сегодня, 12:31
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Петербуржцы заметили в центре города автопробег в поддержку российских военнослужащих

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Колонна проехалась через Невский проспект.

В субботу, 12 марта, в центре Петербурга горожане заметили автопробег в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации издания, колонна двигалась от ледокола "Красин" на Васильевском острове и проехалась через Невский проспект. На автомобилях заметили флаги и наклейки с символом Z.

Напомним, что в Петербурге в марте уже был автопробег в поддержку российских военнослужащих. В нем приняли участие более сотни автомобилей. 

Фото: pexels 

Теги: автопробег в петербурге, автопробег в поддержку военнослужащих рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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