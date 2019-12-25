В центре Петербурга состоялся автопробег в поддержку российских военнослужащих

Начали свой путь петербуржцы на Футбольной аллее, затем проследовали по Крестовскому острову, после чего отправились на Петроградскую сторону.

Более сотни автомобилей приняли участие в акции в поддержку российских военнослужащих, которые задействованы в спецоперации на Украине. На кузове каждой из машин можно было заметить букву Z. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург".

Приняв участие в автопробеге, горожане выразили свою гражданскую позицию и веру в тех, кто сейчас находится в опасности. Начали свой путь петербуржцы на Футбольной аллее, затем проследовали по Крестовскому острову, после чего отправились на Петроградскую сторону.

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