  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В центре Петербурга состоялся автопробег в поддержку российских военнослужащих
Сегодня, 17:19
84
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В центре Петербурга состоялся автопробег в поддержку российских военнослужащих

0 0

Начали свой путь петербуржцы на Футбольной аллее, затем проследовали по Крестовскому острову, после чего отправились на Петроградскую сторону. 

Более сотни автомобилей приняли участие в акции в поддержку российских военнослужащих, которые задействованы в спецоперации на Украине. На кузове каждой из машин можно было заметить букву Z. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург".

Приняв участие в автопробеге, горожане выразили свою гражданскую позицию и веру в тех, кто сейчас находится в опасности. Начали свой путь петербуржцы на Футбольной аллее, затем проследовали по Крестовскому острову, после чего отправились на Петроградскую сторону. 

Ранее на Piter.tv: в Невском районе сотрудники ДПС вручили женщинам-водителям цветы.

Фото: Pexels

Теги: автопробег, донбасс, колонна машин, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии