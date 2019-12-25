В Невском районе сотрудники ДПС вручили женщинам-водителям цветы

Дамам пожарили тюльпаны.

Сегодня, 6 марта, в преддверии Международного женского дня автоледи получили цветы от сотрудников ГИБДД. Акция проходила в Невском районе.

Стражи дорожного порядка останавливали машины, за рулем которых находились женщины, и дарили им букеты. Кроме того, полицейские напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростного режима. Фотографии с лицами довольных дам они опубликовали в официальной группе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти в соцсети "ВКонтакте".

Ранее на Piter.tv: в Петропавловской крепости проходят масленичные гуляния.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти