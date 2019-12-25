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В Невском районе сотрудники ДПС вручили женщинам-водителям цветы
Сегодня, 16:35
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В Невском районе сотрудники ДПС вручили женщинам-водителям цветы

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Дамам пожарили тюльпаны.

Сегодня, 6 марта, в преддверии Международного женского дня автоледи получили цветы от сотрудников ГИБДД. Акция проходила в Невском районе. 

Стражи дорожного порядка останавливали машины, за рулем которых находились женщины, и  дарили им букеты. Кроме того, полицейские напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростного режима. Фотографии с лицами довольных дам они опубликовали в официальной группе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти в соцсети "ВКонтакте". 

Ранее на Piter.tv: в Петропавловской крепости проходят масленичные гуляния.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

 

Теги: 8 марта, дарили цветы, подарки женщинам, сотрудники дпс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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