В Петропавловской крепости проходят масленичные гуляния

Солисты театров, танцевальные и фольклорные коллективы предлагают горожанам посмотреть на их выступления.

На территории Петропавловской крепости сегодня, 6 марта, проходят масленичные гулянья. Солисты театров, танцевальные и фольклорные коллективы предлагают горожанам посмотреть на их выступления и вдоволь повеселиться. Об этом сообщили на портала телеканала "Санкт-Петербург".

Всех желающих угощают блинами и чаем. Кроме того, взрослых и детей зовут играть в городки. Целью празднования, по словам главного режиссера программы Веры Манукян, стала взаимоподдержка.

В конце дня планируют сжечь чучело Масленицы. Обряд символизирует прощание с зимой. Кроме того, это воскресенье для верующих - последний день перед Великий постом.

Ранее на Piter.tv: на Елагином острове встретят Масленицу.

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