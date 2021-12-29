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На Елагином острове встретят Масленицу
Сегодня, 15:52
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На Елагином острове встретят Масленицу

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Праздничные гулянья пройдут 6 марта.

На Елагином острове 6 марта будут отмечать Масленицу. Об этом сообщили в группе ЦПКиО имени Кирова в соцсети "ВКонтакте".

Масленичные гуляния проводятся на Масляном лугу еще с XVIII века. Чучело будут жечь в 18:00. Для горожан проведут игры, покажут выступления, споют песни.

Напомним, в прошлом году женщина пожаловалась на прожженную куртку после проводов Масленицы в ЦПКиО имени Кирова.

Ранее на Piter.tv: стал известен прогноз погоды на март в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Шуми, Масленица! Народные гуляния

Теги: весна, елагин остров, март, масленица, праздники, проводы зимы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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