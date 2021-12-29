Стал известен прогноз погоды на март в Петербурге

Воздух прогреется в среднем до +2...+4 градусов.

Ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева рассказала о том, какая погода ждет горожан в марте. Об этом сообщают "Невские новости".

Так, по предварительному прогнозу март в Петербурге будет теплым, температура превысит климатическую норму. Воздух прогреется в среднем до +2...+4 градусов. Месячная сумма осадков - от 100 до 140 % от нормы.

Синоптик добавила, что в Ленобласти на погоду будут оказывать влияние восточные и южные периферий циклонов. Антициклонические воздействия ожидаются редкими и непродолжительными и более вероятны в третьей декаде месяца. Температурный фон ожидается повышенным.

Средняя температура в марте, согласно многолетним наблюдениям, минус 2,2 градуса. Самым холодным первый месяц весны был в 1883-м, в этот год 22-го числа мороз достиг -29,9. Абсолютный максимум метеорологи зафиксировали 17 марта 2015 года — +15,3 градуса.

Ранее мы писали, что в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий в пятницу.

Фото: Piter.tv

