В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий в пятницу

Горожан убедительно просят быть особо внимательными и осторожными.

В четверг, 17 февраля, в пресс-службе администрации Петербурга сообщили, что в городе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Согласно информации Росгидрометцентра России, с 6 часов до 19 часов в пятницу, 18 февраля, в городе ожидается ветер до 20 м/с.

Отметим, что "желтый" является вторым уровнем опасности, который означает потенциально опасную погоду. Жителей Петербурга убедительно просят проявлять особенную осторожность, а также, по возможности, отказаться от поездок на машине из-за высокого риска ДТП.

Фото: Piter.tv