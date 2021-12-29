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В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий в пятницу
Сегодня, 17:53
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В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий в пятницу

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Горожан убедительно просят быть особо внимательными и осторожными.

В четверг, 17 февраля, в пресс-службе администрации Петербурга сообщили, что в городе объявлен "желтый" уровень  погодной опасности.

Согласно информации Росгидрометцентра России, с 6 часов до 19 часов в пятницу, 18 февраля, в городе ожидается ветер до 20 м/с.

Отметим, что "желтый" является вторым уровнем опасности, который означает потенциально опасную погоду. Жителей Петербурга убедительно просят проявлять особенную осторожность, а также, по возможности, отказаться от поездок на машине из-за высокого риска ДТП.

Фото: Piter.tv

Теги: желтый уровень погодной опасности, петербург, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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