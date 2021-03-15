Женщина пожаловалась на прожженную куртку после проводов Масленицы в ЦПКиО имени Кирова

В воскресенье, 14 марта, россияне провожали Масленицу. По традиции в этот день сжигают главный символ уходящей зимы – чучело. Праздник также состоялся в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове. Однако не для всех гостей он закончился радостно.
После возвращения домой петербурженка пожаловалась в сети на то, что пепел от чучела сыпался на людей и прожег ее куртку. В подтверждении своих слов женщина опубликовала фотографию, на которой видно прожженный насквозь капюшон.
"Хорошо, если люди не пострадали и не получили ожоги", - написала раздосадованная петербурженка.
Многие из комментаторов отказались поддержать женщину, заявив, что ей нужно было отойти подальше от костра.
Ранее мы писали, что в Кингисеппе на Масленице взорвалось чучело.
Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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