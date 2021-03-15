В Кингисеппе на Масленице взорвалось чучело и попало на видео

Один из актеров-поджигателей получил ожоги.

В Кингисеппе Ленинградской области во время празднования Масленицы взорвалось чучело, когда актеры стали поджигать его на глазах публики. Видео опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Пока ведущий праздника напоминает присутствующим о правилах безопасности, актеры с зажжёнными факелами подходят к облитому бензином чучелу и поджигают его. В этот момент кукла взрывается, у одного из мужчин с факелом загорается одежда. Он получил ожоги, но его жизни ничего не угрожает.

Как объяснили позднее, чучело заранее облили бензином, затем установили его и еще раз облили горючим. Взрыв произошел из-за улетучившихся паров.

На Елагином острове сожгли семиметровое чучело Масленицы.

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