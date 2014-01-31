На Елагином острове сожгли семиметровое чучело Масленицы

На протяжении дня в парке жгли небольшие чучела.

На Елагином острове сожгли огромное чучело Масленицы. Сожжение стало заключительным этапом праздника "Шуми, Масленица" в ЦПКиО им. Кирова, оно началось в 19:00.

Вместе с чучелом на Масляном лугу сожгли ящик в виде черного сердца для плохих воспоминаний. Так как вечера дожидаются не все посетители, было решено жечь небольшие чучела каждый час.

Также на Елагином острове прошли выступления фольклорных ансамблей, конкурсы. На Сытном дворе можно было найти крафтовые сыры, дичь, мясные и рыбные деликатесы от производителей из Петербурга, Пскова и Великого Новгорода, а на Хмельном дворе — согревающие напитки.

Видео: Instagram / @elaginpark