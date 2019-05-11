Маленькие чучела Масленицы будут жечь на Елагином острове каждый час

Часть посетителей не остается на обряд сожжения большого чучела, но все же хотят его увидеть.

С 8 марта началась масленичная неделя. Заместитель директора по внешним связям и развитию Музейно-досуговый комплекса ЦПКиО им. С.М.Кирова Марина Бережная рассказала на пресс-конференции в "ТАСС" о том, как Масленицу будут отмечать на Елагином острове, передал корреспондент Piter.TV.

На острове праздник отмечают с XIX века. В честь этого свое название получил Масляный луг, на котором и проходят гуляния. Он находится около Елагина дворца. Главным событием 14-го марта станет сожжение чучела. Его высота составит 7 метров. Вместе с обрядовой фигурой сожгут и ящик для плохих воспоминаний, который появился в парке накануне. Чучело подожгут в 19:00.

Кроме того, так как вечера дожидаются не все посетители, то руководство ЦПКиО приняло решение жечь маленькие чучела каждый час, начиная с 13:00. Для этого будет организована обрядовая площадка. В парке будет сытный двор и хмельной двор, где можно будет попробовать фермерские продукты. По традиции также будут конкурсы и выступления фольклорных коллективов.

Роспотребнадзор дал советы по выбору продуктов к Масленице.

Фото: vk.com/elaginpark