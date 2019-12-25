Роспотребнадзор дал советы по выбору продуктов к Масленице

В 2021 году Масленица будет идти с 8 по 14 марта.

Роспотребнадзор напомнил, на что нужно обращать внимание при выборе продуктов в преддверии масленичной недели. В 2021 году Масленица будет идти с 8 по 14 марта.

Перед замесом теста специалисты советуют просеивать муку, чтобы обогатить ее кислородом, а также предотвратить возможное попадание мучных вредителей в блюдо. При выборе сметаны и творога нужно особое внимание обращать на условия хранения и маркировку. Храниться такие продукты должны при температуре не более 6 градусов. В составе творога и сметаны не должно быть ничего кроме молока и закваски.

Часто для начинки блинов или вареников на Масленицу используют ягоды. Роспотребнадзор не советует покупать замороженные ягоды, которые слиплись в один ледяной пласт.

Что касается мяса, которое также часто используют для начинки блинов, то его не советуют покупать у случайных лиц. Есть риск приобрести мясо больных или павших животных. Также все мясные блюда должны быть подвержены термической обработке, чтобы не заразиться кишечной инфекцией или другими заболеваниями.

В прошлом году "Яндекс" посчитал стоимость приготовления блинов в Петербурге.

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