"Яндекс" посчитал стоимость приготовления блинов в Петербурге

Петербург оказался одним из самых дорогих городов в России по стоимости ингредиентов для приготовления блинов на Масленицу. Об этом сообщила пресс-служба "Яндекса" со ссылкой на собственный сервис, позволяющий узнавать о ценах и скидках в различных магазинах.
В Петербурге для приготовления стопки из 30 блинов понадобится около 111 рублей. Дороже только в Красноярске и то, только на 40 копеек. Дороже всего в Петербурге стоит молоко – 65 рублей, 4 яйца обойдутся в 23 рубля, 400 граммов муки – 14 рублей. Масло, соль и сахар – около 9 рублей.
Цены на начинку для блинов в Петербурге (икра, сгущенное молоко, сметана, творог) равны средним ценам по стране.
Самые дешевые блины смогут приготовить жители Уфы, Перми и Екатеринбурга.
Ночлежка начала сбор блинов для бездомных людей.
Фото: pixabay
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