"Яндекс" посчитал стоимость приготовления блинов в Петербурге

Блины в Петербурге оказались почти самыми дорогими по стране.

Петербург оказался одним из самых дорогих городов в России по стоимости ингредиентов для приготовления блинов на Масленицу. Об этом сообщила пресс-служба "Яндекса" со ссылкой на собственный сервис, позволяющий узнавать о ценах и скидках в различных магазинах.

В Петербурге для приготовления стопки из 30 блинов понадобится около 111 рублей. Дороже только в Красноярске и то, только на 40 копеек. Дороже всего в Петербурге стоит молоко – 65 рублей, 4 яйца обойдутся в 23 рубля, 400 граммов муки – 14 рублей. Масло, соль и сахар – около 9 рублей.

Цены на начинку для блинов в Петербурге (икра, сгущенное молоко, сметана, творог) равны средним ценам по стране.

Самые дешевые блины смогут приготовить жители Уфы, Перми и Екатеринбурга.

Ночлежка начала сбор блинов для бездомных людей.

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