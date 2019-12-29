Ночлежка принимает блины любых видов: с различными начинками или без, покупные и домашние, в любом количестве.

Ночлежка начала сбор блинов для бездомных людей. Акция в Петербурге началась 24 февраля и завершится 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба "Ночлежки".

Ночлежка принимает блины любых видов: с различными начинками или без, покупные и домашние, в любом количестве. Переданные горожанами угощения сотрудники и волонтеры Ночлежки будут ежедневно раздавать жильцам приюта организации, бездомным людям, которые приходят за помощью в пункты обогрева, на стоянки ночного автобуса и в ночной приют.

Угощения принимают в приюте по адресу: ул. Боровая, 112Б, вход с Расстанной улицы, около дома 1. При этом нужно произнести кодовую фразу "Это блины для Масленицы". Прийти можно с 09:00 до 21:00 до 1 марта включительно.

А что после 1 марта? Тоже с радостью примем запоздалые блины, главное, чтобы они были свежие и вкусные. К сожалению, голодных в Ночлежке всегда очень много, – отметили в Ночлежке

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Фото: pixabay