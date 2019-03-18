Приключения венгра в России: масленица

Знали ли вы, что традиция провожать зиму песнями, плясками и костром существует не только в России? Наш венгерский коллега Тамаш Гал поделился своими впечатлениями от масленичных гуляний в Петербурге и рассказал о национальном празднике Бушояраш в Венгрии специально для читателей Piter.tv.

Народной музыкой и танцевальными представлениями распрощались петербуржцы с зимой в воскресенье на территории Петропавловской крепости. Несмотря на холодную погоду, сотни людей с интересом участвовали в традиционном весеннем карнавале — Масленице. Гости пели и танцевали.

На главном городском празднике никто не скучал. Например, театр кукол ждал маленьких детей. Помимо скакалок и марионеток, гостей ждали поделки, горячий чай и блины. В этом году также был большой интерес к соломенным куклам ручной работы. На мероприятии под открытым небом сожгли чучело Масленицы, символизирующее зиму.

В России повсеместно в начале марта отмечают Масленицу. Этот праздник символизирует окончание зимы и приход весны. В Петербурге состоялись традиционные народные гуляния на Заячьем острове и в городских парках. Дневные выставки и вечерние концерты развлекали зрителей все выходные.

В Европе в конце февраля существует много похожих народных обычаев. Например, в Венгрии, в Мохаче зиму прогоняли наряженные в костюмы люди с волынками и трещотками. На одном из самых больших мероприятий, на Бушояраше, 80 программ ждали своих зрителей и участников.

Характерной особенностью одежды является деревянная маска, вытесанная из вербы, расписанная кровью животных, и баранья шуба. Этим народным обычаям Шокацы более двух веков. Согласно легенде, коренные жители изгнали суеверных турок из Мохача, пересекая Дунай под покровом ночи, в страшных масках.

Пятидневное мероприятие включает в себя карнавальный парад, конкурс народного пения, выступления коллективов народных танцев и ремесел. Фестиваль уже 10 лет входит в список интеллектуального культурного наследия ЮНЕСКО. Из-за юбилея, в этом году состоялось 1600 маскарадов. Это рекорд. Другими элементами представления были лодки, на которых пришли по реке люди в костюмах. Мероприятие закончилось сжиганием гроба, символизирующего зиму.

Автор: Тамаш Гал

Фото: Тамаш Гал, МТИ/Тамаш Шоки/Балаж Буриан