На Елагином острове появился ящик для плохих воспоминаний

Написать или нарисовать послание может каждый желающий с 5 по 11 марта.

Во дворе Конюшенного корпуса на Елагином острове установили необычный арт-объект – почтовый ящик в виде черного сердца. Как рассказали в пресс-службе ЦПКИО имени Кирова, он олицетворяет холодную зиму, прошедший год и все темные события, связанные с ним.

Написать или нарисовать послание и опустить его в почтовый ящик может каждый желающий с 5 по 11 марта. Ручку и бумагу можно взять в кафе рядом. 14 марта в парке пройдет церемония сожжения чучела Масленицы, а вместе с ним всех бед и неудач, которые будут заключены в черном сердце.

Ранее на набережной реки Карповки прошло открытие памятника погибшим медикам.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове