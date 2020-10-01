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В Петербурге более сотни продуктовых магазинов проверили на наличие взрывчатки
Сегодня, 11:55
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kraratau27

В Петербурге более сотни продуктовых магазинов проверили на наличие взрывчатки

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Сообщение от "шутников" пришло на электронную почту головного офиса компании "Магнит" в Краснодаре.

Более 100 продуктовых магазинов сети "Магнит" проверили на наличие взрывчатых устройств и веществ после того, как лжеминеры отправили угрожающее сообщение на электронный адрес головного офиса компании. Об этом сообщили "Невские новости" 18 апреля.

Правоохранители осматривали магазины почти два часа. Ничего опасного они не обнаружили. Покупателей и работников торговых точек эвакуировали.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге задержали спонсора терроризма. Мужчина работал на строительных площадках в городе.

Фото: pixabay

Теги: лжеминеры, магазины, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Черниченкоа Владлена
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