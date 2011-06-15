В Петербурге задержали спонсора терроризма

Мужчина работал на строительных площадках в городе.

В четверг, 15 апреля, в Петербурге был задержан гражданин Кыргызстана, которого подозревают в терроризме, сообщил телеканал 78 со ссылкой на правоохранителей.

Мужчина работал на стройках в городе, в начале прошлого года познакомился с представителем террористической организации в интернете. Террорист попросил задержанного открыть электронный кошелёк и перевёл туда более полумиллиона рублей на помощь "джихаду".

Средства обналичила террористическая организация "Хаят Тахрир аш-Шам", которая находится в Сирии и участвует в боевых действиях против правительства. Правоохранители Петербурга возбудили уголовное дело по статье об оказании содействия террористической организации.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину за посты в соцсети, оправдывающие терроризм.

Фото: Piter.TV