В Петербурге задержали мужчину за посты в соцсети, оправдывающие терроризм

У фигуранта изъяли телефон и SIM-карты.

Сотрудники Центра "Э" задержали мужчину, который подозревается в оправдании терроризма. Полиция нагрянула к нему накануне в квартиру на Светлановском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились 7 апреля. Правоохранители установили, что 48-летний мужчина публиковал на своей странице в социальной сети материалы, оправдывающие терроризм. Их мог увидеть кто угодно. Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильный телефон и SIM-карты.

Следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по ч.2. ст. 205.2 УК РФ. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободны сроком на 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Фото: Piter.TV