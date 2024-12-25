Проект "Выход31": как подросткам избежать тюрьмы за отказ от теракта

Организаторы проекта подчеркивают: если предложение выглядит как секретный квест или легкая подработка, а заказчика пугают и заставляют молчать – это не заработок, а подготовка к тяжкому преступлению.

В России запущен информационный проект "Выход31", призванный защитить молодежь от вербовщиков, склоняющих к поджогам, диверсиям и другим терактам. Инициатива разъясняет правовые последствия участия в таких преступлениях.

Организаторы проекта подчеркивают: если предложение выглядит как секретный квест или легкая подработка, а заказчика пугают и заставляют молчать – это не заработок, а подготовка к тяжкому преступлению. В такой ситуации единственный правильный шаг – остановиться и обратиться за помощью к взрослым или в правоохранительные органы.

Юридическая тонкость заключается в статье 31 УК РФ. Она позволяет избежать наказания за сам теракт, если добровольно отказаться от его совершения. Однако закон суров к тем, кто промолчал: несообщение о готовящемся преступлении может привести к ответственности за подготовку к нему.

Мошенники часто обещают подросткам быстрые деньги, но на деле предлагают огромный риск. Согласно Уголовному кодексу РФ, вместо обещанного заработка участникам грозит:

по статьям 205 (теракт) и 281 (диверсия) УК РФ – лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение;

по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ – от 7 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржца задержали за финансирование экстремистской организации.

Фото: выход31.рф