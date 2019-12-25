Житель Бугров "заминировал" несколько ТЦ в Петербурге и потребовал миллион долларов

Мужчина требовал до вечера собрать миллион долларов и привезти к своей квартире на Воронцовском бульваре в Буграх.

Днем 19 апреля торговые центры Петербурга получили письмо от "Артема" с сообщением о "минировании" зданий, передает "Фонтанка".

Около двух часов дня "Галерея", "Питерленд" и еще несколько ТРК получили сообщение о том, что в здании заложена бомба. Он без запаха, поэтому собаке найти ее не удастся. Мужчина требовал до вечера собрать миллион долларов и привезти к своей квартире на Воронцовском бульваре в Буграх.

После этого необходимо отправить сообщение на телефон, а затем дать сутки и гарантии, чтобы "Артем" смог покинуть территорию России. Администрации ТРК сообщили о письме в полицию, эвакуация не проводилась.

Ранее мы писали, что суды Петербурга "заминировали" и потребовали 100 млн долларов.

Фото: pexels