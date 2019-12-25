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Житель Бугров "заминировал" несколько ТЦ в Петербурге и потребовал миллион долларов
Сегодня, 22:14
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Житель Бугров "заминировал" несколько ТЦ в Петербурге и потребовал миллион долларов

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Мужчина требовал до вечера собрать миллион долларов и привезти к своей квартире на Воронцовском бульваре в Буграх.

Днем 19 апреля торговые центры Петербурга получили письмо от "Артема" с сообщением о "минировании" зданий, передает "Фонтанка".

Около двух часов дня "Галерея", "Питерленд" и еще несколько ТРК получили сообщение о том, что в здании заложена бомба. Он без запаха, поэтому собаке найти ее не удастся. Мужчина требовал до вечера собрать миллион долларов и привезти к своей квартире на Воронцовском бульваре в Буграх.

После этого необходимо отправить сообщение на телефон, а затем дать сутки и гарантии, чтобы "Артем" смог покинуть территорию России. Администрации ТРК сообщили о письме в полицию, эвакуация не проводилась. 

Ранее мы писали, что суды Петербурга "заминировали" и потребовали 100 млн долларов.

Фото: pexels 

Теги: бугры, заминировали, трк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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