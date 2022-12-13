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Жительница Пушкина "заминировала" полицейский участок
Сегодня, 10:42
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Жительница Пушкина "заминировала" полицейский участок

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Пушкине местная жительница угрожала взорвать полицейский участок. Женщина отправила на почту отдела сообщение, в котором угрожала взорвать ГУВД и РУВД, добавив, что тротила на всех хватит.

Стражи порядка проверили здание,  в ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств они не обнаружили. Эвакуация не проводилась. 

Сотрудники полиции установили личность автора сообщения. Женщину доставили в участок. Добавим, что подозреваемая была сильно пьяна. 

В отношении жительницы Пушкинского района составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: под Петербургом мужчина на снегоходе сбил жену.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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