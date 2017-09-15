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Задержаны подозреваемые в массовых звонках с сообщениями о бомбах в торговых центрах Петербурга

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Полиция задержала подростков, причастных ко вчерашней волне массовой эвакуации из торговых центров по всему Петербургу. Тем не менее, по мнению спецслужб, настоящие организаторы заведомо ложных сообщений о бомбах находятся за рубежом. 

Как стало известно, подростки просто решили повторить “эксперимент” о минировании уже после муссирования в СМИ и социальных сетях темы массовой эвакуации. Из-за неопытности в подобных делах, ребята использовали домашние телефоны. 
 
В настоящее время к поиска настоящих “минеров” подключены региональные отделения УФСБ, специалисты, занимающиеся поисками киберпреступников, а также полицейские. Оперативники сообщают, что вчерашние звонки были сделаны теми же способами, которыми передает сообщения “ИГИЛ”, запрещенная в России организация. 
 
По предварительной информации общий ущерб от телефонных вредителей  составил около одного млрд. рублей. на 14 сентября. 
Теги: лжетеррористы , массовая эвакуация
Категории: Новости СПб

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