Задержаны подозреваемые в массовых звонках с сообщениями о бомбах в торговых центрах Петербурга

Полиция задержала подростков, причастных ко вчерашней волне массовой эвакуации из торговых центров по всему Петербургу. Тем не менее, по мнению спецслужб, настоящие организаторы заведомо ложных сообщений о бомбах находятся за рубежом.

Как стало известно, подростки просто решили повторить “эксперимент” о минировании уже после муссирования в СМИ и социальных сетях темы массовой эвакуации. Из-за неопытности в подобных делах, ребята использовали домашние телефоны.

В настоящее время к поиска настоящих “минеров” подключены региональные отделения УФСБ, специалисты, занимающиеся поисками киберпреступников, а также полицейские. Оперативники сообщают, что вчерашние звонки были сделаны теми же способами, которыми передает сообщения “ИГИЛ”, запрещенная в России организация.

По предварительной информации общий ущерб от телефонных вредителей составил около одного млрд. рублей. на 14 сентября.