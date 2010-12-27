Илья Капустин из дела "Сети" рассказал ЕСПЧ о пытках ФСБ в Петербурге

За правовой поддержкой свидетель дела "Сети" обратился в Европейский суд по правам человека.

Свидетель, проходящий по делу об организации "Сеть", обратился с заявлением в Европейский суд. Петербуржец рассказал инстанции о пытках, которые применяли сотрудники ФСБ. Согласно сведениям Ильи капустина, представители власти позволили себе применить электрошок по отношению к задержанному. Отметим, что местный житель решился обратиться за помощью в ЕСПЧ после того, как российское следствие определило, что следы на телах задержанных являлись не метками от электрических устройств, а укусами клопов.

Правозащитники из "Зоны права" рассказали, что по мнению Капустина, силовики нарушили несколько статей из Конвенции о защите прав человека и его свобод. Среди списка - запрет на пытки, право на свободу и личную неприкосновенность.

Напомним, что свидетель был задержан в Северной столице 25 января этого года. После допроса Капустин заявил, что в течение сорока минут его пытали электрошокером, чтобы получить от него "признательное" показание. Однако, уголовное дело не было заведено, так как Следственный комитет не нашел доказательств слов петербуржца. С февраля 2018 года Капустин обратился за политическим убежищем.

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Фото: Piter.tv