В Петербурге вдвое чаще стали воровать канализационные люки

"Водоканал" рассказал об увеличении "загадочных исчезновений" люков с улиц города.

В третьем квартале 2018 года специалисты "Водоканала" зафиксировали увеличение количества краж уличных люков. По информации от специалистов организации, по сравнению с прошлогодними показателями, количество данных преступлений увеличилось почти в два раза. В 2017 году пропало 52 объекта, в 2018 - уже 96 люков.

Скачок интереса к железным конструкциям пришелся на период с 21 октября 2017 по 8 ноября 2018 года. За это время грабители унесли с проезжих частей города 123 люка. Чаще всего злоумышленники орудовали на территории Невского района. Далее рейтинг возглавляет Красногвардейский район, а после - Выборгский, Московский Фрунзенский.

В "Водоканале" добавили, что обычно преступники крадут люки в темное время суток. Из-за этого увеличивается опасность возможного травмирования местного населения.

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