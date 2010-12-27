На "Балтийском заводе" погрузили ядерные реакторы на ледокол "Урал"

Реакторы были доставлены и смонтированы при помощи специального оснащения.

На "Балтийском заводе" атомный ледокол "Урал" пополнился двумя реакторами "Ритм-200". Такие сведения поступили от пресс-службы организации. Представители компании рассказали, что объекты впервые погрузили на судно в условиях наклонного стапеля. Работы выполнялись при помощи плавучего крана около достроечной набережной.

Для погрузки и монтажа реакторов было создано специальное оборудование. Благодаря ему объекты удалось спустить на ледокол под определенным наклоном. Технология позволяет сократить время достойки судна, уже находящегося на плаву. Также данным способом изготовитель сможет снизить затраты.

Напомним, что тепловая мощность обоих реакторов составляет по 175 МВт.

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Фото: Piter.tv