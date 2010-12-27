Петербуржец продает серебряную монету времен Николая II за миллион рублей

Владелец уверен, что монета притягивает удачу.

Житель Северной столицы выложил на сервис объявлений информацию о продаже серебряной монеты времен императора Николая Второго. На старинном образце выгравирован образ самодержца. По сведениям владельца товара, монета выпущена в 1896 году. Петербуржец установил начальную стоимость в размере одного миллиона рублей. Откуда у мужчины появилась такая ценность, неизвестно.

На размещенных фотографиях монеты видно, что ее номинал - 50 копеек. Также известно, что она содержит 10,5 частей чистого серебра.

Фото: Pixabay.com