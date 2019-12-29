Суд оставил под арестом петербургских фигурантов дела "Сети"*

Под стражей мужчины пробудут до 11 июня.

Второй Западный окружной военный суд на заседании в Петербурге постановил продлить аресты в СИЗО Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову. Мужчины являются фигурантами уголовного дела террористической организации "Сеть", признанной в России запрещенной.

Под стражей мужчины пробудут до 11 июня. Срок содержания Бояршинова и Филинкова в СИЗО должен был истечь в грядущем марте, но прокурор попросил продлить срок. Филинков в суде отметил, что безосновательно уже более двух лет содержится в изоляторе, и просил смягчить меру пресечения.

Кроме того, на заседании допросили как свидетелей уже осужденных в Пензе Илью Шакурского и Максима Иванкина.

Ранее мы писали, что в Петербурге через суд намерены закрыть табачный киоск у школы.

Фото: Piter.TV