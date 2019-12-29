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В Петербурге через суд намерены закрыть табачный киоск у школы
Сегодня, 18:29
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге через суд намерены закрыть табачный киоск у школы

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В прошлом предпринимателя уже штрафовали за излишнюю близость к школе.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в Петербурге через суд намерены закрыть табачный киоск у школы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Как оказалось, киоск к сигаретами находится на расстояния 40 метров от школы 270 в Красносельском районе. Отмечается, что по закону магазин с табачной продукции должен находиться не менее 100 метров от учреждения.

Ранее этого же предпринимателя оштрафовали за наруiение соответствующего закона. Теперь прокуратура обратилась в суд.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские мошенники выманили у обманутой дольщицы более полумиллиона рублей.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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