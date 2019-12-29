Петербургские мошенники выманили у обманутой дольщицы более полумиллиона рублей

По телефону злоумышленники представлялись налоговым инспектором, следователем и финансистом.

В среду, 26 февраля, на телефон "доверия" полицейской дежурной части позвонила жительница города Иваново, живущая в Петербурге в строительном вагончике на Английской набережной. 62-летняя женщина пожаловалась, что ее обманули на деньги. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, в январе женщина услышала по радио сообщение о том, что обманутые дольщики могут вернуть свои деньги, позвонив по определенному телефону. Женщине ответил представившийся следователем по борьбе с экономической преступностью мужчина и пообещал помочь. Второй собеседницей оказалась якобы начальник финансового отдела, которая вместе с неким налоговым инспектором заставили обманутую женщину перечислить более полумиллиона рублей на неизвестный счет. По словам мошенников, эти деньги были пошлиной и налогом за возврат денег дольщикам.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Усть-Ижоре грабители совершили налёт на дом завхоза церкви.

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